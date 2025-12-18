США продадут этой стране оружие на миллиарды долларов

Соединенные Штаты Америки продадут Тайваню оружие на $11 млрд. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, сделка может вызвать резкую критику со стороны Китая.

"США одобрили пакет поставок оружия Тайваню на сумму до 11 миллиардов долларов, что, вероятно, вызовет резкую реакцию Пекина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пакет поставок войдут реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS стоимостью до $4,05 млрд, а также самоходные гаубицы общей стоимостью около $4 млрд. Сделка станет одной из наиболее значительных попыток Вашингтона укрепить военный потенциал Тайваня.