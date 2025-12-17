Движение поездов в европейской стране остановили

Движение поездов остановлено на юге Словакии из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщило Словацкое радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Неразорвавшаяся бомба была найдена во время строительных работ на железнодорожном перегоне близ населенного пункта Трновец-над-Вагом. Речь, как следует из сообщения, идет об авиабомбе, которая оставалась в земле более 80 лет после завершения Второй мировой войны. Саперы проводят действия по ее обезвреживанию.