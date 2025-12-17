https://news.day.az/autonews/1803159.html Названы производители самых надежных автомобилей Американский журнал Consumer Reports опубликовал ежегодный рейтинг надежности автомобильных брендов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. На первом места находится Toyota с индексом надежности 66 баллов. Вторую строчку занял Subaru (63 балла), третью - Lexus (60 баллов). В пятерку также вошли Honda (59) и BMW (58).
Названы производители самых надежных автомобилей
Американский журнал Consumer Reports опубликовал ежегодный рейтинг надежности автомобильных брендов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На первом места находится Toyota с индексом надежности 66 баллов. Вторую строчку занял Subaru (63 балла), третью - Lexus (60 баллов). В пятерку также вошли Honda (59) и BMW (58).
В нижней части списка оказались бренды, активно внедряющие новые платформы и технологии. В частности, Jeep (28 баллов), Ram (26) и Rivian (24) заняли последние места.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре