В Баку зарядная станция для электромобилей оказалась под водой

В Баку из 17 зарядных устройств для электромобилей только два находятся в рабочем состоянии, остальные 15 оказались под водой и вышли из строя.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Xəzər TV.

В репортаже речь идет о зарядной станции, расположенной рядом с Бакинским Олимпийским стадионом. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, что территорию станции затопило канализационными водами, и водители не могут подъехать к зарядным устройствам.

Сами водители отмечают, что после дождя пройти через эту территорию или даже припарковать автомобиль здесь невозможно. По их словам, на данный момент никаких работ по очистке и восстановлению станции не ведется.

