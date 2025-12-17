Онколог рассказал об опасности вейпов

Вейпы могут повышать риск развития рака молочной железы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил российский онколог и маммолог Магомед Сулейманов.

По словам врача, вейпы далеко не так безвредны, как принято считать. Они могут представлять серьезную угрозу для здоровья, особенно для молодых женщин.

"Глицерин и ароматизаторы, содержащиеся в вейпах, при нагревании превращаются во вредные вещества. Среди них - формальдегид, ацетальдегид и акролеин. Эти соединения крайне опасны для организма и повышают риск развития онкологических заболеваний", - отметил специалист.

Врач подчеркнул, что данные вещества воздействуют не только на легкие, но и на весь организм. В особой зоне риска находятся молочные железы и яичники. Кроме того, вейпы могут негативно сказываться на гормональном фоне и репродуктивном здоровье женщин.

Эксперт также указал, что, несмотря на позиционирование электронных сигарет как "безопасной альтернативы", исследования свидетельствуют об обратном. Вейпы способны повреждать ДНК клеток и вызывать воспалительные процессы.

Он рекомендовал молодым женщинам отказаться от использования вейпов и более внимательно относиться к своему здоровью. По его словам, крайне важно проходить ультразвуковое исследование молочных желез не реже двух раз в год.

Отметим, что в Азербайджане может быть введен запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную продажу, а также использование электронных сигарет и их комплектующих. Соответствующее предложение о внесении новой статьи в закон "О табаке и табачных изделиях" было обсуждено на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.