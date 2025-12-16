В Азербайджане госслужащим будет выплачиваться единовременное пособие

В случае прекращения государственной службы в связи с достижением государственным служащим предельного возраста пребывания на государственной службе ему будет выплачиваться единовременное пособие.

Как сообщает Day.Az, данная норма нашла отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон "О государственной службе", который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, при прекращении государственной службы по инициативе самого государственного служащего в связи с достижением пенсионного возраста в соответствии с Законом "О трудовых пенсиях" либо в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе, независимо от назначения иного вида пенсии, ему по его выбору будет выплачиваться единовременное пособие в размере шестикратного среднего месячного должностного оклада, рассчитанного исходя из последних 24 месяцев либо любых последовательных 60 месяцев государственной службы. С указанной суммы не будут удерживаться налоги, обязательные государственные социальные страховые взносы и иные обязательные платежи.

В соответствии с действующим законодательством, при увольнении государственного служащего с государственной службы по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста ему, независимо от назначения иного вида пенсии, выплачивается единовременное пособие в размере шестикратной суммы его ежемесячной пенсии, рассчитанной в общем порядке, при этом данная сумма не подлежит налогообложению.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане этим лицам будет выплачиваться пособие.