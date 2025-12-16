https://news.day.az/society/1802671.html Закир Гаралов понес тяжелую утрату У бывшего генерального прокурора Азербайджана Закира Гаралова произошла тяжелая утрата. Как передает Day.Az со ссылкой на Mili.Az, сегодня на 73-м году жизни скончался его старший брат - Тахир Гаралов. Покойный будет похоронен завтра на родине - в Дманиси (Грузия).
