Закир Гаралов понес тяжелую утрату

У бывшего генерального прокурора Азербайджана Закира Гаралова произошла тяжелая утрата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mili.Az, сегодня на 73-м году жизни скончался его старший брат - Тахир Гаралов.

Покойный будет похоронен завтра на родине - в Дманиси (Грузия).