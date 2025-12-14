Автор: Акпер Гасанов

Международная христианская правозащитная организация Christian Solidarity International (CSI) выступила с заявлением в связи с обысками в так называемом "постоянном представительстве республики арцах" в Ереване. Формально поводом для обеспокоенности стал полицейский рейд, проведенный 11 декабря после заседания, созванного для обсуждения некоего "международно признанного права "народа арцаха" на "возвращение на родину".

Уже сама формулировка этой претензии демонстрирует, что речь идет не о защите международного права, а о попытке реанимации реваншистских мифов, давно утративших какую-либо юридическую и политическую состоятельность. CSI призвала власти Армении "отстаивать право на мирные собрания и воздерживаться от использования правоохранительных органов для оказания политического давления на институты "народа арцаха".

Однако проблема в том, что ни "институтов народа арцаха", ни самого "арцаха" не существует - ни в международном праве, ни в дипломатической практике, ни в реальной политике. Эти конструкции были частью пропагандистского нарратива, обслуживавшего многолетнюю оккупацию азербайджанских территорий, и исчезли вместе с восстановлением территориальной целостности Азербайджана.

На уходящей неделе в здании, именуемом "представительством" самораспустившегося образования, действительно проводились процессуальные действия в рамках уголовного производства. Реакция бывших лидеров карабахской хунты, успевших бежать из Ханкенди, была предсказуемой - истеричный вопль, сопровождаемый попытками представить себя жертвами политических репрессий. Именно на эту эмоциональную волну и попыталась вскочить Christian Solidarity International, не утруждая себя анализом юридических реалий.

Между тем ключевой вопрос лежит на поверхности: почему это "представительство" вообще продолжает существовать? Армения официально и многократно признала территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах- полностью и безоговорочно. Об этом заявлял премьер-министр Никол Пашинян, другие официальные лица, и это было зафиксировано в международных форматах. Более того, именно это признание стало фундаментом текущего переговорного процесса между Баку и Ереваном

В этих условиях наличие в столице Армении структуры, именующей себя "представительством арцаха", выглядит не просто анахронизмом, а прямым противоречием официальной позиции государства. Это здание не является дипломатическим объектом, не обладает никаким международным статусом и не выполняет даже функции общественной приемной. По сути, это место периодического сбора людей, чьи действия в прошлом уже стали предметом уголовных дел, расследований и обоснованных обвинений.

Фактически мы имеем дело с институциональным фантомом - пережитком эпохи, когда часть армянской политической элиты предпочитала жить в парадигме мифологий, подменяя реальную политику виртуальными конструкциями. Сохранение этого фантома сегодня не только лишено смысла, но и мешает самой Армении выстраивать новую внешнеполитическую линию, основанную на трезвом расчете и признании реальностей, а не на романтизированных архаичных нарративах.

Именно исходя из этого особенно показательно выглядит позиция Christian Solidarity International. Организация выставила себя в поистине нелепом свете, фактически занявшись конструированием несуществующего "народа арцаха" - словосочетания, которое долгие годы служило фиговым листком, прикрывавшим оккупацию азербайджанских земель. Этот миф был окончательно развенчан после того, как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность.

Армянское население, незаконно проживавшее на временно оккупированных территориях, выехало в Армению без насилия и угроз, в условиях, которые сложно назвать иначе как спокойными и организованными. И вот теперь, пытаясь отрицать очевидное, Christian Solidarity International самолично разрушила еще один миф - о якобы религиозном характере армяно-азербайджанского конфликта.

Конфликт никогда не был религиозным; он носил сугубо захватнический и территориальный характер. И попытки придать ему конфессиональную окраску - не более чем пропагандистский прием, рассчитанный на внешнюю аудиторию. Очевидно же, что действия армянских властей в отношении радикальных реваншистских групп выглядят не только законными, но и необходимыми. Эти группы не оставляют попыток сорвать процесс мирного урегулирования, готовые "лечь бревном" на пути нормализации отношений между Баку и Ереваном. Поддержка таких шагов со стороны любого здравомыслящего и ответственного человека представляется естественной.

Однако мы видим, как организация, именующая себя правозащитной, фактически дует в иную дуду - ту, что издает фальшивые и писклявые призывы, способные привести не к защите прав, а к новым трагедиям. Под прикрытием христианской солидарности и риторики о свободе собраний CSI встает на сторону политического реваншизма, утратившего связь с реальностью и международным правом.

История с заявлением Christian Solidarity International - это наглядный пример того, как правозащитная риторика может использоваться в качестве камуфляжа для поддержки мифов и фантомов прошлого. И чем быстрее международные организации научатся отличать защиту реальных прав от обслуживания политических иллюзий, тем меньше шансов останется у тех, кто пытается вернуть регион в эпоху конфликтов, давно завершенных на поле истории и международного права.