Мартышкин труд: дешевая провокация остатков карабахских сепаратистов

Автор: Акпер Гасанов

2 сентября, официально и громко самораспутившееся, так называемое "национальное собрание арцаха" выступило с очередным провокационным заявлением, приуроченным к годовщине провозглашения никем непризнанной "нкр". Ясное дело, что сепаратисты, которые не бывают бывшими, а бывают арестованными или нет, повторили старые, многократно опровергнутые мифы армянской пропаганды.

Так, они с поистине ослиным упорством утверждают, что "провозглашение "нкр" было законным". Но правда, как известно состоит в том, что Верховный Совет Азербайджанской ССР и Конституция СССР не предусматривали права отдельной автономии односторонне выходить из состава союзной республики. Более того, Верховный Совет СССР и позже Верховный Совет Азербайджана признали такие действия незаконными.

А главное - Совет Безопасности ООН в своих резолюциях №822, 853, 874 и 884 прямо подтвердил территориальную целостность Азербайджана и потребовал вывода армянских вооруженных формирований с оккупированных земель. Армения эти резолюции не выполнила.Но сам факт этих резолюций доказывает примитивную ложь, регулярно используемую армянскими мифотворцами.

Идем далее. Карабахские сепаратисты утверждают, что "арцах" был состоявшейся системой, источником мира и безопасности". В реальности ни одно государство в мире "арцах" таки не признало, а оккупация азербайджанских земель обернулась гуманитарной катастрофой: сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных домов, десятки городов и сёл стерты с лица земли.

Так называемая "республика" держалась только за счет политической, финансовой и военной поддержки Армении а также благодаря деньгам армянской диаспоры, а само ее существование означало постоянную угрозу миру и безопасности на Южном Кавказе. К счастью, все это уже в прошлом. Но обратить внимание на кризис жанра в рядах карабахских сепаратистов - стоит.

Они ведь обвиняют Азербайджан в совершении "геноцида". На самом же деле в сентябре 2023 года Азербайджан провел антитеррористическую операцию на своей территории, в ходе которой был ликвидирован незаконный режим. Операция длилась менее суток, жертв среди мирного населения практически не было. Армянское население покинуло регион добровольно, по призыву местных сепаратистских лидеров. Большинство из которых ныне дают показания в Бакинском военном суде.

У них, кстати, классический "праздник со слезами на глазах". Но и они и составители очередного провокационного текста не могут отрицать того, что международные организации, включая ООН, не признали мифический "геноцид". Так что, свои мифы они могут пересказывать разве что друг другу. Экспортировать мифы у них не получится.

А знаете, что самое смешное в их заявлении? Это фраза о том, что "Минская группа ОБСЕ должна возобновить работу". Нет, ара, мамонты должны воскреснуть! Вчера генеральный секретарь ОБСЕ официально подтвердил: Минская группа ОБСЕ прекратила свое существование. И ежу, даже если он взращен карабахскими сепаратистами, должен быть понятен смысл случившегося.

На всякий случай, учитывая их проблемы с принятием реальности, напоминаю - официальное прекращение деятельности МГ ОБСЕ является признанием ее абсолютной бесперспективности формата, в котором Армения десятилетиями затягивала процесс урегулирования. Сегодня переговорный процесс ведется напрямую между Баку и Ереваном при содействии различных международных игроков.

Так что, остатки карабахских сепаратистов могут хоть до посинения утверждать, что "конфликт не завершен". В реальности же в Вашингтоне при посредничестве президента США недавно была подписана декларация, в которой Армения признала территориальную целостность Азербайджана. Сам премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял об этом публично.

Да, позиция официального Еревана кардинально изменилась не по доброй воле, а в результате побед Азербайджанской армии на поле боя, дипломатических успехов Баку и очевидного экономического превосходства Азербайджана. Но так или иначе, мы имеем новый статус-кво. В условиях которого все эти провокационные заявление так называемого "парламента "арцаха" - не более чем голос из прошлого, попытка воскресить мифы, которые уже опровергнуты международным правом и политической реальностью.