Экс-главу дипслужбы ЕС Могерини освободили

Бывший верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и ректор Колледжа Европы Федерика Могерини, которую ранее задержала бельгийская полиция по подозрению в мошенничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило итальянское агентство AGI со ссылкой на источники.

Отмечается, что экс-дипломат была освобождена около часа ночи.

Вместе с Могерини были освобождены экс-генсек евродипслужбы Стефано Саннино, а также Чезаре Дзегретти - третий подозреваемый в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе ЕС.