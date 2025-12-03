https://news.day.az/world/1799514.html Экс-главу дипслужбы ЕС Могерини освободили Бывший верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и ректор Колледжа Европы Федерика Могерини, которую ранее задержала бельгийская полиция по подозрению в мошенничестве. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило итальянское агентство AGI со ссылкой на источники.
Отмечается, что экс-дипломат была освобождена около часа ночи.
Вместе с Могерини были освобождены экс-генсек евродипслужбы Стефано Саннино, а также Чезаре Дзегретти - третий подозреваемый в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе ЕС.
