Вышло крупное обновление Android

Корпорация Google представила второе крупное обновление операционной системы (ОС) Android 16.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в блоге разработчиков.

Второе глобальное обновление ОС вышло спустя шесть месяцев после релиза Android 16. Журналисты профильного издания Android Authority отметили, что его появление ознаменует новый этап в истории операционной системы. Раньше Google выпускала одно крупное обновление Android раз в год, с 2025 года их стало два.

При этом апдейт будет включать в себя новые функции, а не только устранение ошибок и косметические изменения. В Google отметили, что с новыми правилами распространения ОС пользователи по всему миру будут получать апдейты быстрее.

Обновление получило функцию сводки уведомлений на заблокированном экране смартфона, которая работает на основе искусственного интеллекта (ИИ), расширенные настройки ночного режима, опцию кастомизации внешнего вида иконок приложений. Также в Google придумали новые настройки родительского контроля.

Разработчики сообщили, что обновление уже стало доступным для смартфонов серии Google Pixel. Устройства других брендов получат апдейт позже.