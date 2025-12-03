II заседание Рабочей группы по картографии ОТГ в Баку заложит основу для важных инициатив сотрудничества в этой области - заместитель генсека
Второе заседание Рабочей группы по картографии ОТГ в Баку станет исторической вехой для тюркских государств и заложит основу для важных инициатив сотрудничества в этой области в будущем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Мерей Мукаджан во время выступления на II заседании Рабочей группы по картографии ОТГ в Баку.
"Уверен, что результаты II заседания Рабочей группы по картографии ОТГ в Баку ещё больше укрепят сотрудничество в области военной и гражданской картографии", - заявил он.
М.Мукаджан сказал, что подготовлена карта ОТГ - карта Тюркских государств, подчеркнув, что тюркские государства внесли большой вклад в науку, математику, физику, астрономию, а также картографию:
"Благодаря картографии в тюркских государствах на протяжении всей истории собиралась важная информация и создавались значимые труды. Эти карты считаются одними из древнейших образцов мировой картографии".
