В Азербайджане ожидается рост цен на автомобили
В следующем месяце импортные автомобили могут резко подорожать.
Как сообщает Day.Az, хотя рост цен на авторынке пока остается относительно умеренным, в начале следующего года возможен заметный скачок. Ожидается, что в январе-феврале стоимость импортируемых автомобилей вырастет примерно на 20%.
Эксперт по транспорту Элданиз Джафаров заявил в комментарии для axar.az, что основной причиной такой ситуации является окончание срока льгот, применяемых к экологически чистым транспортным средствам:
"Завершение льгот в первую очередь повлияет на гибридные автомобили", - подчеркнул эксперт.
Джафаров добавил, что в последние годы интерес к гибридным автомобилям значительно вырос.
"В стране сформировалась симпатия к экологически чистым транспортным средствам. Стимулирующие меры государства за последние 3-4 года (снижение пошлин и другие льготы) способствовали широкому распространению гибридных машин. Сейчас наиболее популярными моделями являются именно гибриды", - отметил он.
Эксперт также затронул рынок подержанных автомобилей. По его словам, сегодня продажи старых машин несколько снизились и наблюдается определённая стагнация, однако со следующего года в этом сегменте ожидается оживление.
По этой причине покупателям автомобилей рекомендуют быть готовыми к подорожанию в следующем месяце и проявлять осторожность при планировании покупки.
