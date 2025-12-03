В Азербайджане ожидается рост цен на автомобили

В следующем месяце импортные автомобили могут резко подорожать.

Как сообщает Day.Az, хотя рост цен на авторынке пока остается относительно умеренным, в начале следующего года возможен заметный скачок. Ожидается, что в январе-феврале стоимость импортируемых автомобилей вырастет примерно на 20%.

Эксперт по транспорту Элданиз Джафаров заявил в комментарии для axar.az, что основной причиной такой ситуации является окончание срока льгот, применяемых к экологически чистым транспортным средствам:

"Завершение льгот в первую очередь повлияет на гибридные автомобили", - подчеркнул эксперт.

Джафаров добавил, что в последние годы интерес к гибридным автомобилям значительно вырос.

"В стране сформировалась симпатия к экологически чистым транспортным средствам. Стимулирующие меры государства за последние 3-4 года (снижение пошлин и другие льготы) способствовали широкому распространению гибридных машин. Сейчас наиболее популярными моделями являются именно гибриды", - отметил он.

Эксперт также затронул рынок подержанных автомобилей. По его словам, сегодня продажи старых машин несколько снизились и наблюдается определённая стагнация, однако со следующего года в этом сегменте ожидается оживление.

По этой причине покупателям автомобилей рекомендуют быть готовыми к подорожанию в следующем месяце и проявлять осторожность при планировании покупки.