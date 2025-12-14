Во сколько обойдется празднование Нового года в ресторанах Баку?

Некоторые жители предпочитают встречать Новый год не дома, а в ресторанах. В связи с этим, стоимость новогоднего вечера в заведениях общественного питания всегда вызывает внимание.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в Баку есть развлекательные центры, где стоимость одного места на новогоднюю ночь достигает 400 манатов. В других заведениях цены варьируются от 150 до 200 манатов.

Отмечается, что в некоторых ресторанах стоимость зависит от расположения столиков относительно сцены.

Более подробный видеоматериал представлен на Azad Azərbaycan Televiziyası (ATV).