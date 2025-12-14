Представлен мощный игровой ноутбук для фанатов Diablo

Компания Lenovo анонсировала лимитированную версию игрового ноутбука Legion Y9000P, приуроченную к презентации дополнения Lord of Hatred для Diablo IV.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, устройство выполнено в фирменной стилистике игры - тематическое оформление получили корпус и даже блок питания, сообщает портал Videocardz.

С точки зрения технических характеристик Legion Y9000P Diablo IV Edition относится к предтоповому сегменту игровых ноутбуков. Модель оснащается процессором Intel Core Ultra 9 275HX и дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop либо RTX 5070 Ti Laptop в зависимости от конфигурации.

В стандартное оснащение входят 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объемом 1 ТБ. Ноутбук может похвастаться 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц.

Среди прочих характеристик заявлены поддержка Wi-Fi 7 и аудиосистема с четырьмя динамиками. Стоимость Legion Y9000P Diablo IV Edition составляет 17 тыс. юаней за версию с RTX 5070 Ti и 22 тыс. юаней за конфигурацию с RTX 5080.