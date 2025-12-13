https://news.day.az/society/1802221.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море зафиксировано землетрясение. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Сейсмологический центр. Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,1 было зарегистрировано по местному времени в 20:33. Очаг подземных толчков располагался на глубине 72 километров.
В Каспийском море произошло землетрясение
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Сейсмологический центр.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,1 было зарегистрировано по местному времени в 20:33.
Очаг подземных толчков располагался на глубине 72 километров.
