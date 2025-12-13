В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море зафиксировано землетрясение.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Сейсмологический центр.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,1 было зарегистрировано по местному времени в 20:33.

Очаг подземных толчков располагался на глубине 72 километров.