В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море зафиксировано землетрясение. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Сейсмологический центр. Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,1 было зарегистрировано по местному времени в 20:33. Очаг подземных толчков располагался на глубине 72 километров.