В Подмосковье потерпел крушение самолет
Двухместный легкомоторный самолет потерпел крушение возле аэродрома Новинки в подмосковном Серпухове в России.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, предварительно, один человек пострадал.
"В 3 км от аэродрома Новинки во время взлета произошло падение двухместного легкомоторного самолета. Предварительно, в самолете были два человека, один из них пострадал", - сказал собеседник агентства.
