В Подмосковье потерпел крушение самолет

Двухместный легкомоторный самолет потерпел крушение возле аэродрома Новинки в подмосковном Серпухове в России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, предварительно, один человек пострадал.

"В 3 км от аэродрома Новинки во время взлета произошло падение двухместного легкомоторного самолета. Предварительно, в самолете были два человека, один из них пострадал", - сказал собеседник агентства.