Подростки в Британии начали нападать на автобусы

Подростки забрасывают автобусы в Британии фейерверками, разбивают окна и штурмуют их, отказываясь платить.

Как передает Day.Az, о быстро распространяющемся новом молодежном тренде сообщают британские СМИ.

Автобусы подвергаются нападениям со стороны "беспредельных" подростков, которые бросают фейерверки в транспортные средства и разбивают окна, говорят испуганные водители.