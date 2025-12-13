https://news.day.az/world/1802142.html Подростки в Британии начали нападать на автобусы - ВИДЕО Подростки забрасывают автобусы в Британии фейерверками, разбивают окна и штурмуют их, отказываясь платить. Как передает Day.Az, о быстро распространяющемся новом молодежном тренде сообщают британские СМИ.
Подростки в Британии начали нападать на автобусы - ВИДЕО
Подростки забрасывают автобусы в Британии фейерверками, разбивают окна и штурмуют их, отказываясь платить.
Как передает Day.Az, о быстро распространяющемся новом молодежном тренде сообщают британские СМИ.
Автобусы подвергаются нападениям со стороны "беспредельных" подростков, которые бросают фейерверки в транспортные средства и разбивают окна, говорят испуганные водители.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре