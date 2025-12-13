Известный американский актер умер в возрасте 60 лет

Американский актер Питер Грин, наиболее известный по ролям в фильмах "Маска" и "Криминальное чтиво", был найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. Ему было 60 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на его менеджера Грегга Эдвардса.

"Его нашли без сознания в его квартире на Клинтон-стрит <...>, он был объявлен мертвым на месте происшествия", - рассказал Эдвардс.

По данным полиции, подозрений на насильственную смерть нет. Точную причину установит судмедэксперт. Кроме того, сообщается, что в январе 2026 года актер планировал принять участие в новом проекте.

Грин начал актерскую карьеру в 25 лет, а широкую известность ему принесли роли Дориана Тайрелла в "Маске" и Зеда в "Криминальном чтиве". Он также снимался в фильмах "Подозрительные лица" и телесериалах, часто играя отрицательных персонажей.

В 1998 году в журнале Premiere Magazine вышла статья о его борьбе с наркотической зависимостью, с которой актер периодически сталкивался в течение жизни.

Помимо кино, Грин участвовал в съемках музыкальных клипов для ряда исполнителей, включая House of Pain и Mobb Deep.