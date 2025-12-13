https://news.day.az/world/1802093.html Наводнения в пограничье США и Канады - ВИДЕО В приграничных районах США и Канады зафиксированы масштабные наводнения, вызванные продолжительными ливнями. Как передает Day.Az, стихия привела к подтоплению жилых кварталов, сельскохозяйственных угодий и транспортной инфраструктуры в ряде регионов.
В приграничных районах США и Канады зафиксированы масштабные наводнения, вызванные продолжительными ливнями.
Как передает Day.Az, стихия привела к подтоплению жилых кварталов, сельскохозяйственных угодий и транспортной инфраструктуры в ряде регионов.
Местные власти сообщили о временном закрытии дорог и пунктов пропуска через границу, а также о проведении эвакуационных мероприятий в наиболее пострадавших населённых пунктах.
