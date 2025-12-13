Азербайджан и США обсудили сотрудничество в энергосекторе

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и США в энергетическом секторе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в соцсети "X" написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"У нас состоялась плодотворная встреча в Вашингтоне с заместителем министра торговли и генеральным директором Службы внешней торговли Дэвидом Л. Фогелем. Мы обсудили реализацию планов Азербайджана по масштабному и диверсифицированному региональному энергоснабжению, а также возможности сотрудничества с американскими компаниями в перспективных областях", - написал министр.

Отметим, что согласно данным государственного таможенного комитета, в январе-октябре текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и США составил 1,059 млрд долларов США. Согласно данным, это на 19,7 млн долларов США, или на 1,9%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчетный период торговый оборот с США составил 2,59% от общего объема внешней торговли Азербайджана. Таким образом, США заняли 6-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществлял наибольший объём торговых операций.

В январе-октябре текущего года экспорт азербайджанской продукции в США составил 52,7 млн долларов США, что на 65,8 млн долларов США, или в 2,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время за отчетный период импорт из США в Азербайджан достиг 1 млрд долларов США, что на 85,5 млн долларов США, или на 9,3%, больше по сравнению с январем-октябрем 2024 года. В результате США заняли 4-е место среди крупнейших стран-поставщиков импортной продукции в Азербайджан.