Узбекистан наращивает транзит через Азербайджан

По итогам 2024 года объем грузоперевозок между Узбекистаном и Азербайджаном превысил 100 тыс. тонн, что на 5% больше показателя 2023 года.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил источник в Министерстве транспорта Узбекистана.

По его словам, положительная динамика отражает рост взаимной торговли и расширение промышленного сотрудничества между двумя странами.

В министерстве также отметили, что транзитные перевозки узбекских грузов через территорию Азербайджана уже исчисляются миллионами тонн. "В 2024 году через Бакинский порт в рамках Среднего коридора было перевезено свыше 1 млн тонн грузов из Узбекистана, что на 26% больше, чем годом ранее", - отметили в министерстве", - отметил источник.

Говоря о структуре взаимных поставок, в министерстве сообщили, что основу товарооборота составляют несколько ключевых товарных групп. Узбекистан преимущественно экспортирует в Азербайджан сельскохозяйственную продукцию, продукты пищевой переработки, упаковочные материалы на основе бумаги и картона, транспортные средства и комплектующие, а также минеральные удобрения.

"Импорт из Азербайджана, в свою очередь, в основном представлен металлами и изделиями из металла, продуктами питания, включая сахар и продукты его переработки, зерновые и мукомольные изделия, фрукты, а также полимерным сырьем и пластмассовыми материалами, которые широко используются в различных отраслях промышленности Узбекистана", - добавили в ведомстве.