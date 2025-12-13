Китайская ракета успешно вывела на орбиту два спутника

Китай успешно провел запуск ракеты-носителя Kuaizhou-11 с двумя спутниками, сообщили на Центральном телевидении Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил портал Chinadaily.

Старт состоялся в 09:08 по пекинскому времени (05:08 по бакинскому времени) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Для Kuaizhou-11 это был уже четвертый полет.

Отмечается, что на орбиту были выведены испытательный космический аппарат Di'er-5 и спутник Xiwang-5-2.

Четырехступенчатая твердотопливная ракета Kuaizhou-11 разработана Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности, ее длина превышает 25 м, а грузоподъемность на низкую околоземную орбиту составляет до 1,5 т.