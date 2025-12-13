Встречу по Украине внезапно отменили

Запланированная на 13 декабря в Париже встреча представителей США, Украины, Франции, Великобритании и Германии для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине была отменена.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на радиостанцию RMF24, ссылающуюся на источник в Елисейском дворце.

Причины отмены встречи не сообщаются.