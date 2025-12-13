https://news.day.az/world/1802074.html Встречу по Украине внезапно отменили Запланированная на 13 декабря в Париже встреча представителей США, Украины, Франции, Великобритании и Германии для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине была отменена. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на радиостанцию RMF24, ссылающуюся на источник в Елисейском дворце. Причины отмены встречи не сообщаются.
