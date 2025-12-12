https://news.day.az/society/1801899.html На сколько увеличилась численность населения Азербайджана? - ЦИФРЫ За период с января по октябрь 2025 года численность населения Азербайджана увеличилась на 32 109 человек, или на 0,3%. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете статистики страны. По данным комитета, на 1 ноября 2025 года население Азербайджана составило 10 256 998 человек.
На сколько увеличилась численность населения Азербайджана? - ЦИФРЫ
За период с января по октябрь 2025 года численность населения Азербайджана увеличилась на 32 109 человек, или на 0,3%.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете статистики страны.
По данным комитета, на 1 ноября 2025 года население Азербайджана составило 10 256 998 человек.
Так, 54,4 процента населения страны проживает в городах, а 45,6 процента - в сельской местности.
Рост численности населения отражает текущие демографические тенденции, отмеченные в ежегодных и ежемесячных отчетах комитета.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре