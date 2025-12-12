https://news.day.az/economy/1801932.html Делегация Торговой палаты США посетит Азербайджан Азербайджан и США обсудили потенциальные направления сотрудничества в энергетическом секторе. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министр энергетики Парвиз Шахбазов поделился публикацией об этом в своем аккаунте в X.
Делегация Торговой палаты США посетит Азербайджан
Азербайджан и США обсудили потенциальные направления сотрудничества в энергетическом секторе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министр энергетики Парвиз Шахбазов поделился публикацией об этом в своем аккаунте в X.
"Мы с вице-президентом Торговой палаты США Дженнифер Миель и ведущими энергетическими компаниями обменялись мнениями по проектам нашей энергетической повестки дня и потенциальным направлениям сотрудничества. Торговая палата заинтересована в расширении энергетического сотрудничества, и с этой целью в феврале следующего года планируется визит делегации в нашу страну", - говорится в публикации.
