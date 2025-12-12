https://news.day.az/politics/1801964.html Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Туркменистане - ФОТО 12 декабря находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов посетил посольство нашей страны в Туркменистане и возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтив память великого лидера. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Туркменистане - ФОТО
12 декабря находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов посетил посольство нашей страны в Туркменистане и возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтив память великого лидера.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре