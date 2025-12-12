Али Асадов почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Туркменистане

12 декабря находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов посетил посольство нашей страны в Туркменистане и возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтив память великого лидера.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Кабинета министров.