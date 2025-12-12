В Ереване могут закрыть логово реваншистов

Т.н. "представительство" реваншистов-сепаратистов в Ереване может быть закрыто к концу года или конфисковано.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, реваншисты боятся, что их могут арестовать.

По их мнению, основной целью силовых структур является Самвел Шахраманян.

Напомним, что ранее Следственный комитет Армении провел рейд в логове.