Али Асадов сообщил о готовности Азербайджана к активному участию в работе Университета нейтралитета Туркменистана

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов на пленарном заседании международного форума, посвященного "Году международного мира и доверия (2025)", Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, проходящего в Ашхабаде.

А.Асадов отметил, что Азербайджан высоко ценит и глубоко уважает политику постоянного нейтралитета Туркменистана, официально признанную и поддерживаемую ООН.

По словам премьер-министра, за 30 лет реализации этого курса Туркменистан убедительно доказал, что нейтралитет - это не только внешнеполитическая позиция, но и преобразующая сила, способствующая миру, безопасности и устойчивому развитию.

"Азербайджан всегда поддерживал резолюции Туркменистана в ООН о нейтралитете и присоединился к резолюции "Год международного мира и доверия - 2025" в качестве соавтора. Мы оцениваем эти инициативы братского Туркменистана как значительный вклад в архитектуру глобального мира и безопасности.

Азербайджан высоко ценит инициативу Туркменистана по созданию Университета нейтралитета под эгидой ООН и выражает готовность активно участвовать в работе Университета", - подчеркнул он.

А. Асадов напомнил, что в июне этого года в Баку состоялся международный научно-практический симпозиум "Азербайджан-Туркменистан", посвященный 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и одновременно "Году международного мира и доверия".