В Азербайджане сократилось число зарегистрированных браков

С января по октябрь 2025 года в Азербайджане отделами регистрации актов гражданского состояния Минюста было зарегистрировано 40 739 браков.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный комитет статистики.

При этом, по данным комитета, зарегистрировано 17 254 случаев развода.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число браков на 1 000 человек населения снизилось с 4,9 до 4,8, а показатель разводов - с 2,1 до 2,0.

