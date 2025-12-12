Неудачная попытка ограбления в Аргентине облетела интернет

Видео неудачной попытки ограбления тремя грабительницами пекарни в аргентинской Кордове стало вирусным в Южной Америке на этой неделе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.