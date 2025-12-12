https://news.day.az/world/1801942.html Аэропорт Махачкалы приостановил полеты Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Махачкалы ("Уйташ"). Как передает Day.Az, об этом в своих соцсетях сообщил представитель ведомства Артем Кореняко. Он опубликовал сообщение об установлении меры в 12:13 мск. По его словам, решение было принято для обеспечения безопасности полетов.
