Аэропорт Махачкалы приостановил полеты

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Махачкалы ("Уйташ").

Как передает Day.Az, об этом в своих соцсетях сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

Он опубликовал сообщение об установлении меры в 13:13 (по бакинскому времени). По его словам, решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Внуково ввели ограничения на прилет и вылет самолетов.