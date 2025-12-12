Азербайджанцы стали больше зарабатывать

В период с января по октябрь 2025 года совокупные доходы населения Азербайджана составили 80,7 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный комитет статистики.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель в номинальном выражении увеличился на 8,1%.

Кроме того, в январе-октябре 2025 года средняя номинальная месячная заработная плата наемных работников выросла на 9,4% по сравнению с прошлым годом и составила 1 086,3 маната.

