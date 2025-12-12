На перепутье между ЕС и ЕАЭС

Автор: Ибрагим Алиев

Армения довольно долгое время находится на перепутье - то ее тянет к себе Россия, то ее ведут в Евросоюз. Выбор Ереван сделать не может, потому что любит сидеть на двух стульях сразу. Однако, рано или поздно решать все-таки придется. Но, какой бы выбор ни сделала Армения, без нормализации с Азербайджаном у нее ничего не получится.

Вчера зампред российского правительства Алексей Оверчук подчеркнул (или предупредил - ред.), что Москва многократно говорила, что членство в двух интеграционных объединениях одновременно несовместимо.

При этом он добавил, что в экономической сфере товарооборот между Россией и Арменией в этом году сократился чуть более чем в 2 раза - с 12,4 млрд долларов до 6 млрд, намекая на то, что РФ это совсем не нравится. Да, грубых слов не было, но Москва любит предупреждать "нейтрально".

Тем временем на стороне Запада: 2 декабря 2025 года Армения и ЕС официально приняли новую Стратегическую повестку партнерства, которая заменяет прежние приоритеты 2017 г. и закрепляет более глубокий уровень сотрудничества. Документ охватывает политическое, экономическое, визовое и другие направления взаимодействия. Пашинян на днях заявил о приверженности продолжению реформ институционального характера в рамках запуска процесса присоединения к ЕС. При этом он подчеркнул, что выход из ЕАЭС не является целью Армении, что опять-таки возвращает к словам Оверчука, мол хватит. Ну и не будем забывать недавний внезапный визит Пашиняна в Германию сразу после того, как Президент Ильхам Алиев и Фридрих Мерц провели переговоры.

В общем, ситуация для Еревана непростая - там хотят и туда и сюда, ведь перспективы есть с обеих сторон. Где хорошие, где не очень - разберутся сами. Но важно подчеркнуть, что без нормализации с Азербайджаном, открытия Зангезурского коридора и других логистических и инфраструктурных проектов, вряд ли Армения сможет стать полезной спустя столько лет экономической изоляции, в которой она оказалась по своей же вине. Ее перспективы буквально зависят от Баку. Без открытых коммуникаций Армения не сможет предложить партнерам ничего, что им действительно нужно.

С нормализацией с Азербайджаном у Еревана в перспективе появляется доступ к транзитным маршрутам, участие в крупных инфраструктурных проектах, стабильные коридоры для торговли и энергетики. Речь идет прежде всего о тех направлениях, которые сегодня формируют новую логику транспорта и торговли в Евразии. Это выход к международному коридору Восток Запад через Зангезур, подключение к Среднему коридору, участие в поставках грузов между Европой, Кавказом и Центральной Азией, а также возможность использовать линию связи с Турцией для выхода на Средиземноморье. Турция, напомним, со времен Первой Карабахской войны закрыла границу в солидарность с Азербайджаном. Этот вопрос тоже решится для Армении. Ко всему этому добавляются перспективы подключения к энергетическим и коммуникационным проектам, включая магистральные линии и инфраструктуру, которая формируется вокруг азербайджанских инициатив в области электроэнергетики и зеленой энергетики.

Да, обсуждать в дальнейшем можно будет много вопросов и проектов. Перспективы огромные. Именно поэтому дальнейшее затягивание нормализации будет работать исключительно против самой Армении. Чем раньше Ереван предпримет необходимые реальные шаги с Азербайджаном, тем быстрее страна сможет выйти из многолетнего тупика и начать движение к тем возможностям, о которых ее руководство так любит говорить.