В приграничных провинциях Турции готовы к открытию Зангезурского коридора

Шаги в направлении запуска Зангезурского коридора усилили ожидания жителей приграничных провинций Турции относительно роста инвестиций в развитие Восточной Анатолии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом пишет издание Türkiye, комментируя итоги 2-го Азербайджано-турецкого регионального экономического форума в Нахчыване, в котором, в числе прочих, приняли участие представители неправительственных структур и бизнес-сообщества провинций Ардахан, Карс и Ыгдыр.

Издание акцентировало внимание на прогнозах экспертов, согласно которым, открытие Зангезурского коридора позволит довести объем торговли в регионе до отметки 50 млрд долларов.

Отмечается, что администрации губернаторов приграничных турецких провинций активно стимулируют развитие транспортной инфраструктуры и промышленных зон с целью покрытия прогнозируемых потребностей.

Приводятся выдержки из выступления полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Джейхуна Джалилова, заявившего о значимости Зангезурского коридора для всего тюркского мира, а также рассказавшего участникам форума о планах развития автономии в свете Государственной программы по социально-экономическому развитию Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы.

Подчеркивается, что госпрограмма, утвержденная Президентом Ильхамом Алиевым, стала основой для перехода Нахчывана к экономической модели, основанной на инновациях, конкурентоспособности и современной инфраструктуре.

Отдельное внимание в статье уделено выступлению руководителя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) Орхана Мамедова, указавшего на значимость экономического сотрудничества двух братских стран, в том числе в сферах сельского хозяйства и туризма.

Кроме того, приведены слова губернатора провинции Ардахан Хайреттина Чичека и главы Торгово-промышленной палаты Ардахана Четина Демирджи, поддержавших заявления о значимости Зангезурского коридора для всего региона.