Новое правило для водителей мопедов в Азербайджане

Водители мопедов также будут привлекаться к ответственности наравне с мотоциклистами и автомобилистами. В связи с этим предлагаются изменения в соответствующие законодательные акты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Xəzər TV, эксперт по дорожному движению Эршад Гусейнов отмечает, что после утверждения и вступления проекта в силу в закон будут внесены новые определения, касающиеся мопедов.

По словам эксперта, действующее законодательство сейчас предусматривает одинаковую ответственность для водителей мопедов, велосипедов и самокатов.

Кроме того, согласно проекту, за управление мотоциклом или мопедом без мотошлема или без его застёгивания, а также за перевозку пассажиров на мотоцикле или мопеде без шлема или без его застёгивания, водителям будет назначаться штраф в размере 40 манатов.

