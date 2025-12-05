В Агдаме обнаружены фрагменты человеческого скелета

2 декабря в Агдаме были обнаружены фрагменты человеческого скелета.

Как сообщает местный корреспондент Trend, они были обнаружены в селе Баш Гарвенд Агдамского района, передает Day.Az .

Костные останки отправлены на экспертизу.