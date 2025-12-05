https://news.day.az/society/1800214.html В Агдаме обнаружены фрагменты человеческого скелета 2 декабря в Агдаме были обнаружены фрагменты человеческого скелета. Как сообщает местный корреспондент Trend, они были обнаружены в селе Баш Гарвенд Агдамского района, передает Day.Az . Костные останки отправлены на экспертизу.
В Агдаме обнаружены фрагменты человеческого скелета
2 декабря в Агдаме были обнаружены фрагменты человеческого скелета.
Как сообщает местный корреспондент Trend, они были обнаружены в селе Баш Гарвенд Агдамского района, передает Day.Az .
Костные останки отправлены на экспертизу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре