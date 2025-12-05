В Азербайджане выявлено более тонны непригодной конины - ВИДЕО
Министерство внутренних дел (МВД) и сотрудники Агентства продовольственной безопасности продолжают совместные мероприятия по защите прав потребителей и обеспечению продажи безопасных и качественных пищевых продуктов.
Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе очередного рейда в одном из продовольственных складов, расположенных в Ясамальском районе, в действующем там пункте забоя мяса был выявлен факт продажи конины неизвестного происхождения и непригодной для употребления в пищу. В результате были задержаны Кямал Акберов и Мехман Джафаров, занимавшихся незаконной деятельностью.
При осмотре цеха было обнаружено более 1 тонны непригодной для употребления в пищу конины.
Установлено, что задержанные продавали эту конину под видом говядины. Образцы мяса были отправлены в лабораторию АПБА. Экспертиза подтвердила, что мясо непригодно к употреблению.
Расследование продолжается.
