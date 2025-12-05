Начата регистрация волонтеров на 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13)

В рамках Международного дня добровольцев - 5 декабря состоялась официальная церемония открытия Центра волонтеров WUF13. Центр создан с целью эффективной организации 13-й сессии Всемирного форума ООН (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Центре площадью около 600 квадратных метров, учрежденном Операционной компанией WUF13 Азербайджан, предусмотрено управление на единой платформе профессиональной подготовкой, координацией и обучением волонтерского состава форума.

В мероприятии приняли участие председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев, исполнительный директор Операционной компании WUF13 Азербайджан Адиль Мамедов, координатор ООН по WUF13 Абдиннасир Шел Сагара и руководитель Программы ООН по населенным пунктам в Азербайджане Анна Соаве.

Отмечено, что Волонтерская программа WUF13 станет инклюзивной и интерактивной платформой, поддерживающей инициативность, инновационное мышление, лидерские качества молодежи и возможности приобретения ею международного опыта.

Анар Гулиев сказал, что сегодняшнее молодое поколение обладает большим потенциалом и поистине вдохновляет своей энергией: "Мы видим, что молодежь активно и с энтузиазмом участвует в процессах, формирующих развитие как городов, так и внутригородских общественных пространств. У современной молодежи новый тип мышления, что позволяет ей лучше понимать меняющиеся потребности общества и предлагать более актуальные и практичные решения. Работа с молодежью делает градостроительство более динамичным, живым и открытым инновациям".

"Волонтерская программа WUF13 даст молодежи возможность не только проявить себя, но и открыть новые горизонты, приобрести опыт, который внесет вклад в развитие человеческого капитала нашей страны. Мы уверены, что участие в WUF13 станет для них важным и стимулирующим этапом как в профессиональном, так и в личностном развитии", - подчеркнул национальный координатор WUF13 Анар Гулиев.

В рамках мероприятия также было объявлено о начале регистрации для участия в Волонтерской программе WUF13. Лица старше 18 лет, желающие участвовать в форуме, могут зарегистрироваться через онлайн-платформу https://volunteers.wuf13.az/az.

Зарегистрированные кандидаты, владеющие английским языком на уровне свободного общения и достигшие 18-летнего возраста к 1 мая 2026 года, будут приглашены на собеседование. Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, получат приглашение на тренинговую программу. Тренинги, которые состоятся в январе-апреле 2026 года, охватят три основных направления: общая информация, распределение ролей и подготовка по локациям.

Во время форума волонтеры WUF13 будут встречать участников глобального мероприятия, обеспечивать их регистрацию и информационную поддержку, помогать в организации различных сессий и выставок, а также участвовать в реализации культурных программ. Современная учебная и рабочая среда, созданная в Центре, расширит возможности волонтеров для обучения, укрепит их навыки командной работы, коммуникации и сотрудничества в многокультурной среде.

Для дополнительных вопросов по Волонтерской программе WUF13 можно обращаться по адресу [email protected] и по телефону call-центра 012 535 26 26.

Всемирный форум городов (WUF) является одной из крупнейших международных платформ, созданных Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и посвященных устойчивому городскому развитию. 13-я сессия Форума на тему "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", которая пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года, соберет представителей правительств, академических кругов, бизнеса и гражданского общества, став платформой для глобального диалога о будущем городов.