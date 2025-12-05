Обмен опытом между Грузией и Азербайджаном особенно важен в условиях гибридных атак.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил представитель аналитического отдела грузинской телекомпании PosTV Гия Абашидзе в рамках Азербайджано-Грузинского медиа-форума на тему "Роль медиа в формировании общественного доверия и информационная безопасность".

"Против нас распространяются фейковые новости и дезинформация. В такой ситуации необходимо укреплять сотрудничество с партнерами и коллегами из Азербайджана", - отметил он.

Г.Абашидзе отметил, что проведение подобного форума играет важную роль в сближении медиа-организаций двух стран и создании платформы для более тесного взаимодействия.

"Необходима координация между СМИ, политиками, политическими деятелями, а также экспертам сообществом. Сегодняшний медиафорум - важный шаг в направлении укрепления нашего сотрудничества", - добавил он.