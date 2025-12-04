Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в оборонной промышленности

4 декабря министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев встретился с делегацией во главе с государственным министром по обороне Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, лордом Верноном Коукером, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве оборонной промышленности.

Приветствуя гостей, министр В.Мустафаев выразил уверенность в том, что визит В.Коукера в Азербайджан будет способствовать расширению сотрудничества в оборонной промышленности между двумя странами. Он подчеркнул, что оборонная промышленность Азербайджана находится на этапе устойчивого развития и международное партнерство играет важную роль в этом развитии.

Министр предоставил подробную информацию об успехах, достигнутых Азербайджаном в оборонной промышленности, производственных возможностях и применении новых технологий. В. Мустафаев также отметил, что верит в развитие отношений с Соединенным Королевством в оборонной промышленности, которое принесет взаимную выгоду.

В.Коукер выразил благодарность за теплую встречу и гостеприимство. Он высоко оценил роль Азербайджана в сфере региональной стабильности и безопасности и подчеркнул заинтересованность Великобритании в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных областях, включая оборонную промышленность.

Гость высоко оценил достижения Азербайджана в оборонной промышленности и отметил наличие большого потенциала для углубления партнёрства между двумя странами.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.