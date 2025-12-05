Уничтожение культурного наследия разрушает связь народа с прошлым

Когда уничтожается культурное наследие, разрушается и связь народа с его прошлым. Международное право признает защиту культурного наследия неотъемлемой частью прав человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня председатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым на 3-й Международной конференции, организованной Общиной Западного Азербайджана на тему "Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия изгнанных из Армении азербайджанцев как путь к справедливости, примирению и миру".

Он отметил, что Гаагская конвенция 1954 года, Конвенция UNESCO об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года и Конвенция об охране нематериального культурного наследия 2003 года четко определяют обязательства государств в этой области:

"Однако эта ответственность лежит не только на государствах, но и является общей обязанностью международного сообщества. Уничтожение культурного наследия считается преступлением, совершенным не только против одной нации, но и против всего человечества. Поэтому, обсуждая право западных азербайджанцев на возвращение, этот вопрос следует рассматривать как с правовой, так и с культурной точки зрения".

Ш. Айрым добавил, что устойчивый мир после конфликтов возможен не только благодаря политическим соглашениям, но и благодаря восстановлению памяти и возрождению взаимного уважения:

"Бережное отношение к истории, искусству, верованиям и даже надгробиям общины создаёт моральную основу мира. Поэтому сохранение культурного наследия в процессе возвращения - не второстепенный вопрос, а основополагающее условие мира. Карабах и прилегающие к нему территории находились под оккупацией в течение тридцати лет. За это время города, сёла, исторические памятники и культурное наследие понесли серьёзный ущерб".

Он подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева сегодня в Карабахе реализуются проекты по строительству дорог, водохранилищ, аэропортов, внедряются концепции "умного города" и "умного села". Создаются условия для возвращения более миллиона вынужденных переселенцев: высаживаются деревья, обеспечивается современная инфраструктура, формируются возможности для комфортного и достойного возвращения людей на родину. Это, по его словам, является важным историческим событием.

"Реализуя все это, Азербайджан не уклонился ни от одного из своих обязательств. Напротив, работы по восстановлению и реконструкции, проводимые в регионе, демонстрируют такой уровень развития, который может служить примером для всего мира", - подчеркнул Ш. Айрым.