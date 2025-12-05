https://news.day.az/showbiz/1799980.html Скончался Кэри-Хироюки Тагава Скончался Кэри-Хироюки Тагава - легендарный Шанг Цзун из Mortal Kombat. Ему было 75 лет. Как передает Day.Az, известный всем по роли антагониста из Mortal Kombat умер в окружении своих детей от осложнений после инсульта.
Скончался Кэри-Хироюки Тагава
Скончался Кэри-Хироюки Тагава - легендарный Шанг Цзун из Mortal Kombat. Ему было 75 лет.
Как передает Day.Az, актер, известный всем по роли антагониста из Mortal Kombat, умер от осложнений после инсульта в окружении своих детей.
Он известен также по фильмам "Последний император", "Мемуары гейши" и "Человек в высоком замке".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре