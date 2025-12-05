Скончался Кэри-Хироюки Тагава - легендарный Шанг Цзун из Mortal Kombat. Ему было 75 лет.

Как передает Day.Az, актер, известный всем по роли антагониста из Mortal Kombat, умер от осложнений после инсульта в окружении своих детей.

Он известен также по фильмам "Последний император", "Мемуары гейши" и "Человек в высоком замке".