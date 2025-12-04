Джейхун Байрамов подчеркнул важность своевременной реализации «Маршрута Трампа»

Своевременная реализация "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" имеет большое значение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении на 32-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

Министр отметил, что этот мультимодальный маршрут должен включать железнодорожные, автомобильные и другие коммуникации и, наряду с преимуществами взаимного сообщения для Армении, должен обеспечить беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР.

"Как уже неоднократно отмечалось, важность открытия коммуникаций не только влияет на устойчивость мира между Арменией и Азербайджаном, но и приносит большую пользу в более широком масштабе", - сказал он.