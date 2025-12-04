Астрахань отметила юбилей Узеира Гаджибейли

В Астрахани с большим успехом прошел торжественный концерт "Музыка, соединяющая сердца", посвященный 140-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, ученого-музыковеда и основоположника современного музыкального искусства Азербайджана Узеира Гаджибейли.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в России.

Проект был реализован при поддержке губернатора Астраханской области России Игоря Бабушкина, Правительства Астраханской области, Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в России и Банка "МБА-МОСКВА".

Ведущие артисты Азербайджана в сопровождении Симфонического оркестра Астраханского государственного театра оперы и балета исполнили произведения азербайджанских, русских и итальянских классиков - Узеира Гаджибейли, Ниязи, Тофика Гулиева, Фархада Бадалбейли, Чайковского, Верди, Пуччини и др.

Отмечается, что концерт стал ярким завершением цикла культурных мероприятий, организованных посольством Азербайджана в течение года в рамках Распоряжения Президента Азербайджанской Республики "О праздновании 140-летия Узеира Гаджибейли".

Посольство выразило глубокую признательность Народному артисту Азербайджана Самиру Джафарову, Заслуженным артистам Азербайджана Рамилю Гасымову, Эльнаре Мамедовой, Регине Рустамовой, а также художественному руководителю и главному дирижеру Астраханского государственного театра оперы и балета Валерию Воронину за прекрасные выступления. Особые слова благодарности были адресованы губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, директору театра Наталье Шаговой и творческому коллективу театра за поддержку проекта.