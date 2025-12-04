https://news.day.az/azerinews/1799834.html "Qarabağ" - "Ayaks" oyununun biletləri satışa çıxarılıb - QİYMƏT - FOTO UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turu çərçivəsində 10 dekabr tarixində Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Ayaks" qarşılaşması üçün biletlər satışa çıxarılıb. Day.Az xəbər verir ki, satışa bu gün saat 15:00-da start verilib.
"Qarabağ" - "Ayaks" oyununun biletləri satışa çıxarılıb - QİYMƏT - FOTO
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turu çərçivəsində 10 dekabr tarixində Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Ayaks" qarşılaşması üçün biletlər satışa çıxarılıb.
Day.Az xəbər verir ki, satışa bu gün saat 15:00-da start verilib.
Standart biletlərin qiyməti 10, 15, 25, 35, 40, 50, 75 manat, VIP sektorlar üçün 200, 250, 300 və 400 manat, VVIP sektorlar üçün 1000 manatdır.
Biletlər yalnız iTicket.az-ın mobil tətbiqi və saytı üzərindən əldə edilə bilər.
Qeyd edək ki, dekabrın 10-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 21:45-də start götürəcək.
