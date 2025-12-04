"Qarabağ" - "Ayaks" oyununun biletləri satışa çıxarılıb

UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turu çərçivəsində 10 dekabr tarixində Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Ayaks" qarşılaşması üçün biletlər satışa çıxarılıb.

Day.Az xəbər verir ki, satışa bu gün saat 15:00-da start verilib.

Standart biletlərin qiyməti 10, 15, 25, 35, 40, 50, 75 manat, VIP sektorlar üçün 200, 250, 300 və 400 manat, VVIP sektorlar üçün 1000 manatdır.

Biletlər yalnız iTicket.az-ın mobil tətbiqi və saytı üzərindən əldə edilə bilər.

Qeyd edək ki, dekabrın 10-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 21:45-də start götürəcək.