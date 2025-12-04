Волшебство двух сезонов в лесах Пиргули

На стыке осени и зимы леса Пиргули окутаны атмосферой волшебства. Золотистые, ещё не опавшие листья покрыты первыми лёгкими снежинками, и в лесу царит особое спокойствие. Роса на голых ветвях деревьев напоминает о последнем дыхании осени, а чистый морозный воздух уже возвещает о приближении зимы. Этот переходный период - один из прекрасных и уникальных моментов подготовки природы к великой тишине.

Day.Az представляет фотоснимки, сделанные азербайджанским фотографом Лёкиным в Пиргулу.