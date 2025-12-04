В Баку проходит VIII Форум солидарности волонтеров Азербайджана

В Баку в рамках VII "Недели волонтерства Азербайджана", посвященной Году Конституции и суверенитета, проходит VIII Форум солидарности волонтеров Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках форума, участие в котором принимают более 3 тысяч волонтеров, проходит выставка волонтерских организаций.

Также состоится презентация для общественности мероприятий, проведенных по развитию волонтерства в Азербайджане в течение года.

Кроме того, волонтеры, отличившиеся своей деятельностью в течение года, будут награждены в различных номинациях.

Новость обновляется