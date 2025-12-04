https://news.day.az/society/1799803.html В Баку проходит VIII Форум солидарности волонтеров Азербайджана В Баку в рамках VII "Недели волонтерства Азербайджана", посвященной Году Конституции и суверенитета, проходит VIII Форум солидарности волонтеров Азербайджана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках форума, участие в котором принимают более 3 тысяч волонтеров, проходит выставка волонтерских организаций.
Также состоится презентация для общественности мероприятий, проведенных по развитию волонтерства в Азербайджане в течение года.
Кроме того, волонтеры, отличившиеся своей деятельностью в течение года, будут награждены в различных номинациях.
Новость обновляется
