Кобахидзе назвал сюжет BBC про протесты в Тбилиси провокацией иностранных спецслужб

Сюжет BBC о том, что при разгонах митингов в Тбилиси МВД Грузии использовало запрещенное вещество - не только ложь, но и дешевая провокация, спланированная иностранными спецслужбами.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем брифинге.

По словам премьера, недоброжелатели Грузии хотят создать предлог для продолжения шантажа грузинского народа и избранной им власти.

"Для драматизации вопроса BBC распространило ложную информацию о том, будто при разгонах митингов МВД использовало запрещённое вещество "камит", применявшееся во времена Первой мировой войны. Министр внутренних дел Грузии уже публично подтвердил, что при разгонах митингов это вещество не использовалось и что МВД никогда не приобретало его, в том числе во времена "Национального движения". На основании информации, распространенной BBC, Государственная служба безопасности начала расследование, и общество будет проинформировано в кратчайшие сроки. Очевидно, что сюжет BBC - это не только ложь, но и дешевая провокация, спланированная иностранными спецслужбами, которая преследует две цели. Первая - дать недоброжелателям нашей страны предлог для искусственного разжигания угасшего протестного настроя. Вторая - создать повод для продолжения шантажа грузинского народа и избранной им власти. Для достижения этих двух целей данный сюжет совершенно непригоден", - заявил Кобахидзе.

Он отметил, что приближается министериал ОБСЕ и очередная встреча Еврокомиссии, в документах которых неформальные руководители попытаются процитировать ложную информацию, распространенную BBC.

"Для этого конкретные политики, включая депутатов Европарламента, уже готовят почву привычными ложными заявлениями. <...> Для нас принципиально важно, чтобы ложная информация, распространенная BBC, не осталась без ответа. Поэтому, как уже известно, параллельно с проведением расследования мы планируем обратиться как в Британскую комиссию по коммуникациям, так и, при необходимости, в международное правосудие, чтобы BBC понесло должное наказание и опровергло ложную информацию, распространенную под руководством спецслужб", - заявил премьер-министр.

Напомним, что в начале текущего года представительство BBC в Азербайджане было закрыто.