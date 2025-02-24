https://news.day.az/politics/1732456.html Представительство BBC в Азербайджане закрыто Представительство BBC в Азербайджане закрыто. Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. Он отметил, что они могут пройти аккредитацию только через одного корреспондента.
Представительство BBC в Азербайджане закрыто
Представительство BBC в Азербайджане закрыто.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Он отметил, что они могут пройти аккредитацию только через одного корреспондента.
Отметим, что ранее, BBC заявил, что принял "вынужденное решение" закрыть свой офис в стране после получения устного требования Министерства иностранных дел Азербайджана.
Как отмечалось в заявлении, команда журналистов BBC в Баку приостановила свою деятельность.
Стоит отметить, что медиакорпорация работала в Азербайджане с 1994 года.
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