Представительство BBC в Азербайджане закрыто.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что они могут пройти аккредитацию только через одного корреспондента.

Отметим, что ранее, BBC заявил, что принял "вынужденное решение" закрыть свой офис в стране после получения устного требования Министерства иностранных дел Азербайджана.

Как отмечалось в заявлении, команда журналистов BBC в Баку приостановила свою деятельность.

Стоит отметить, что медиакорпорация работала в Азербайджане с 1994 года.